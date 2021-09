Angreifer bricht Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in Neu-Ulm die Nase

In einem Parkhaus in Neu-Ulm ist ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes unvermittelt attackiert worden. Der Angreifer schlug ihm ins Gesicht und brach ihm die Nase.

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes ist am Montagabend in Neu-Ulm angegriffen worden. Der 30-Jährige befand sich während seiner Streifentätigkeit gegen 22 Uhr in einem Parkhaus an einem Möbelhaus. Auf dem obersten Parkdeck hörte er Geräusche. Als er sich in diese Richtung drehte, stand ein Mann vor ihm und schlug ihm sofort mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin flüchtete der Täter.

Der Mitarbeiter ging ins Krankenhaus. Dort wurde bei ihm ein Nasenbeinbruch festgestellt. Erst nach der ärztlichen Behandlung wurde der Vorfall der Polizei Neu-Ulm gemeldet und damit zur Anzeige gebracht. Am Tatort trafen die Beamten den Angreifer zunächst nicht mehr an. Im weiteren Verlauf der Nacht entdeckte jedoch ein anderer Sicherheitsbediensteter erneut eine Person in dem Parkhaus. Es handelte sich dabei um einen 36-jährigen Mann. Aufgrund der Personenbeschreibung kann laut Polizei davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um den Angreifer handelte.

Die Neu-Ulmer Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Die Beamten wollen auch herausfinden, was der Tatverdächtige in dem Parkhaus wollte. Zeugen, die an der Örtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Neu-Ulm unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (AZ)