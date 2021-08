Arbeitsunfall in Offenhausen: Mann muss nach Verpuffung ins Krankenhaus

Ein 53-jähriger Arbeiter musste nach einer Verpuffung in einer Neu-Ulmer Metallverarbeitungsfirma ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einer Verpuffung in einem Metallverarbeitungsbetrieb in Offenhausen wurde ein 53-Jähriger verletzt. Laut Angaben der Polizei, hat der Arbeiter am Sonntagabend heißes Aluminium über ein geöffnetes Rohr aus dem Schmelzofen in einen weiteren Behälter abfließen lassen. Hierbei kam es möglicherweise durch Restfeuchtigkeit im Rohr zur Verpuffung.

Dem 53-Jährigen wurde bei der Explosion der Helm samt Brille vom Kopf geschleudert. Er zog sich eine kleine Brandwunde an der Stirn zu. Da er vermutlich noch Aluminium-Splitter in die Augen bekam, musste er in eine Ulmer Klinik gebracht werden. (AZ)

