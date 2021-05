Neu-Ulm

Auf Fahrradstreife durch Neu-Ulm: Unterwegs mit der Polizei

Seit mehreren Monaten ist die Polizei mit Fahrradstreifen in Neu-Ulm unterwegs. Die Beamten begegnen Radlern damit auf Augenhöhe und kommen schnell mit den Bürgern ins Gespräch.

Plus Seit Herbst vorigen Jahres sind in Neu-Ulm Polizisten mit dem Fahrrad unterwegs. Wie die erste Zwischenbilanz ausfällt und wie die Streife bei den Bürgern ankommt.

Von Michael Ruddigkeit

Der Fahrrad-Boom in Zeiten von Corona hat auch eine Schattenseite: Die Zahl der Unfälle, an denen Radfahrer beteiligt waren, ist voriges Jahr deutlich gestiegen. Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ging sie um 16 Prozent nach oben. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm, die außer für das Stadtgebiet auch für Nersingen und Elchingen zuständig ist, verzeichnete einen Anstieg von mehr als zehn Prozent. Diesen Trend will die Polizei stoppen – unter anderem mit der Fahrradstreife, die seit vorigen Herbst auf Neu-Ulms Straßen unterwegs ist.

