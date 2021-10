Neu-Ulm

vor 32 Min.

Auto überschlägt sich in Neu-Ulm: Stau auf der Europastraße

Plus Drei Stunden staut sich der Verkehr auf der Europastraße in Neu-Ulm, nachdem ein Fiat am Freitagmorgen auf dem Dach liegen geblieben ist.

Von Thomas Heckmann

Leicht verletzt überstand ein 22-jähriger Autofahrer den von ihm am Freitagmorgen verursachten Unfall auf der Europastraße in Neu-Ulm. Drei Stunden lang staute sich der Verkehr, nachdem das überschlagene Auto des jungen Fahrers zwei der drei Fahrspuren in Richtung Westen blockierte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

