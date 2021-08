Neu-Ulm

vor 3 Min.

Bankautomaten in Burlafingen zerstört: Unbekannte richten immensen Schaden an

In Burlafingen ist ein Bankautomat zerstört worden.

Plus In Burlafingen ist ein Bankautomat zerstört worden. Die Polizei sicherte Spuren. Der angerichtete Schaden in enorm.

Polizei und Spezialisten der Spurensicherung waren am Dienstagvormittag an einem Bankautomaten im Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen zugange. Der rote Container neben dem Getränkemarkt wurde Opfer von Vandalismus. Dabei entstand ein immenser Schaden. Wer diesen angerichtet hat, ist unklar.

