Neu-Ulm

vor 32 Min.

Besondere Besucher verabschieden Neu-Ulmer Kantor Oliver Scheffels

Plus Für einen Gottesdienst kommt der nach Ingolstadt wechselnde Kantor am Sonntag noch einmal in die Petruskirche. Woran er sich aus Neu-Ulm gerne erinnern wird.

Von Dagmar Hub

Eine Zehe hat er dieser Tage noch in Neu-Ulm, berichtet Oliver Scheffels am Telefon. Was Scheffels mit dem Bild sagen will: Bis Monatsende ist er noch Kantor der Petruskirche, aber er hat seinen Jahresurlaub für den Umzug in seine Geburtsstadt Ingolstadt genommen, wo er als Kantor der Matthäuskirche und dortiger Dekanatskantor ausgewählt worden war. Am Sonntag kommt Oliver Scheffels für einen Tag nach Neu-Ulm – um sich zu verabschieden und um verabschiedet zu werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen