Bettler bestiehlt in Neu-Ulm Rentner, der ihm Geld geben will

Ein Bettler fragt nach Geld, ein Rentner will ihm helfen – und wird zum Opfer eines Diebstahl. Nach diesem Mann sucht die Polizei Neu-Ulm nun.

Ein Bettler hat in Neu-Ulm den Geldbeutel eines 75-jährigen Mannes aus dessen Rollator gestohlen. Die Polizei berichtet, dass der Ältere dem Unbekannten Geld geben wollte. Dieser aber verschwand mit der Geldbörse.



Am Montag gegen 17.10 Uhr wurde der 75-jährige Mann nach Angaben der Polizei in der Neu-Ulmer Kasernstraße von einem Bettler angesprochen, der ihn um Geld bat. Da der 75-Jährige Schwierigkeiten beim Herausholen seiner Geldbörse hatte, die sich in einer Tasche am Rollator befand, bot der Dieb seine Hilfe an. Tatsächlich aber nutzte er den Moment, um den Geldbeutel zu stehlen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem circa 40-jährigen, 1,60 Meter großen, hellhäutigen Dieb mit Undercut-Frisur blieb erfolglos. Der Täter trug der Polizei zufolge eine braune Hose und ein kariertes Hemd. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch