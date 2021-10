Neu-Ulm

vor 18 Min.

Comedian Hazel Brugger genießt in Neu-Ulm fast ein Heimspiel

Kennen Sie diese Frau? Die Schweizer Comedian Hazel Brugger trat vor etwa 1000 Besucherinnen und Besuchern in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm auf.

Plus Die Schweizer Künstlerin spricht in der Ratiopharm-Arena über das Impfen, die Geburt ihrer Tochter – und über Ulmer und Neu-Ulmer Eigenheiten.

Von Andreas Brücken

Auch wenn Hazel Brugger in den USA geboren, in der Schweiz aufgewachsen ist und derzeit in Köln lebt, war ihr Auftritt in der Ratiopharm-Arena dennoch fast ein Heimspiel. Ist die Stand-up-Comedian, Moderatorin und Bloggerin seit knapp einem Jahr mit dem Ulmer Thomas Spitzer, dem Sohn des bekannten Neurowissenschaftlers, verheiratet. "Mein Mann ist so typisch deutsch, dass ich mir anfangs wie ein Schweizer Sextourist im Schwabenländle vorgekommen bin", gesteht Brugger und überrascht ihr Publikum mit ihrem Wissen über die Region.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

