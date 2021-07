Debatte: Wie kommt Neu-Ulm in Zukunft voran – und wo hakt es?

Plus Bei der Auftaktveranstaltung zu "Stadt weiter denken" äußern sich Beate Merk und Ivo Gönner zur Entwicklung Neu-Ulms. Ein Thema ist das ehemalige LEW-Areal.

„#StadtWeiterDenken“ – die Stadt Neu-Ulm, repräsentiert durch ihre Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger, hatte am Samstag zum unterhaltsamen Themenabend mit interessanten Gästen geladen. Zunächst hieß es aber umdenken.