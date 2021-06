Neu-Ulm

Die Malteser in Neu-Ulm packen Tüten für Menschen in Not

Benjamin Schühle (links) und Stefano Sandoni richten die Vespertüten beim Malteser-Hilfsdienst in Neu-Ulm her. Sandoni verbindet die jeweils zwei Tüten mit einem Band zusammen.

Plus Einmal in der Woche gibt der Malteser-Hilfsdienst in Neu-Ulm Vespertüten mit Lebensmitteln aus. Der Bedarf ist groß.

Von Stefan Kümmritz

Viele Ehrenamtliche packen beim Malteser-Hilfsdienst in Neu-Ulm mit an, damit Bedürftige etwas zu essen bekommen. Sie bereiten Vespertüten vor, die einmal in der Woche ausgegeben werden. Auch unsere Redaktion besucht die neue Dienststelle der Malteser in der Innenstadt.

