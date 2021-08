Dorffest in Burlafingen soll nächstes Jahr wieder stattfinden

Plus Die Vereine in Burlafingen haben unter der Corona-Pandemie schwer gelitten. Doch es gibt auch Hoffnungsschimmer, vor allem für 2022.

In Zeiten von Corona müssen die Vereine ein hartes Dasein fristen. Dies wurde einmal mehr bei der Hauptversammlung des Vereinsrings Burlafingen deutlich. Trotz der städtischen Corona-Hilfe in Höhe von 1070 Euro wurde ein Verlust von 1030 Euro verbucht. Laut dem Vorsitzenden Christian Glöckler mussten mit Ausnahme des Volkstrauertages 2020 bisher sämtliche Veranstaltungen wegen Corona abgesagt werden, als Einnahmen konnten lediglich die Mitgliedsbeiträge notiert werden.