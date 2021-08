Drei Verletzte nach Unfall in Neu-Ulm: Zwei Autos stoßen an Kreuzung zusammen

Bei einem Unfall in Neu-Ulm wurden drei Menschen verletzt. Eine 25-Jährige hatte laut Polizei die Vorfahrt missachtet.

Beim Linksabbiegen von der Heinrich-Heine-Straße in die Augsburger Straße übersah eine 25-jährige Autofahrerin in einem Ford Fiesta am vergangenen Sonntagabend einen Mini-Cooper, der ihr aus der Ortsstraße entgegenkam. Die 20-jährige Fahrerin des Minis hatte hier Vorfahrt. Auf der Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge, laut der Polizei, zusammen.

Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt. Die 25-jährige Unfallverursacherin musste mit Verdacht auf einen Bruch der Hand ins Krankenhaus gebracht werden. Ihre 17-jährige Beifahrerin und auch die 18-jährige Beifahrerin im Mini-Cooper wurden leicht verletzt, konnten jedoch vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die Fahrerin des Minis blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 15.000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. (AZ)

