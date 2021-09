Einbruch in Gaststätte am Illerholzweg

Ein Einbruch in Ludwigsfeld beschäftigt die Polizei. Die Beute in einer Gaststätte war mau.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in eine Gaststätte im Illerholzweg im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft hebelte sowohl eine Außentüre zum Gaststättengebäude, als auch die Türe einer separaten Ausschankhütte auf. In beiden Fällen blieb die Suche nach Bargeld ergebnislos.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

