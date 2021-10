Evobus in Neu-Ulm: Nachfrage nach Reisebussen ist wegen Corona gering

Plus Kurz vor der Abspaltung seines Lkw- und Bus-Geschäfts legt Daimler Zahlen vor. Eine Entspannung im für Neu-Ulm bedeutsamen Geschäftsfeld Reisebusse ist nicht in Sicht.

Der Absatz von Daimler Buses lag im dritten Quartal mit 4.700 Einheiten um acht Prozent unter dem Vorjahresniveau, so ist es dem Quartalsbericht der Daimler-Tochter Evobus zu entnehmen. Die Nachfrage ist, wie zu erwarten war, im Wesentlichen aufgrund der weiterhin andauernden Folgen der Pandemie insbesondere für Reisebusse ziemlich niedrig.