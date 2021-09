Fahrraddieb wird in Neu-Ulm ertappt und flüchtet mit Sattel

Ein Fahrrad-Dieb wird in Neu-Ulm vom Fahrrad-Besitzer erwischt und flieht. Dabei nimmt er den Sattel eines anderen Zweirads mit. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Der Eigentümer eines Fahrrades hat am Mittwoch gegen 19.40 Uhr beobachtet, wie ein fremder Mann sich an seinem Fahrrad zu schaffen machte, das in der Heinz-Rühmann-Straße abgestellt war. Als der Eigentümer die Person ansprach, flüchtete diese mit einem schwarzen E-Bike.

Die Polizei Neu-Ulm sucht Zeugen

Der Fahrradbesitzer stellte fest, dass sein Sattel gestohlen wurde. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter versuchte, auch das dazugehörige Fahrrad zu stehlen, wobei er gestört wurde. Eine sofortig eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen blieb allerdings erfolglos. Weitere Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 melden. (AZ)

