Neu-Ulm

vor 18 Min.

Frau trieb in Ulm kopfunter in der Donau: Dieser 23-Jährige ist ihr Retter

Nicu-Beniamin Dulici (links) hat einer Frau, die in der Donau trieb, das Leben gerettet.

Plus Eine Frau treibt in Ulm in der Donau. Ohne zu zögern, rettet sie Nicu-Beniamin Dulici. Anstatt als "Held" betitelt zu werden, hätte er lieber einen sicheren Job.

Von Michael Kroha

Mit dem Kopf unter Wasser und in Bauchlage trieb eine Frau auf der Donau. Als Nicu-Beniamin Dulici das sah, dachte er sich: "It looks crazy." Ohne zu zögern, sprang er ins Wasser und rettete der 74-Jährigen das Leben. Auch wenn der 23-Jährige jetzt im Netz als "Held" gefeiert wird, hätte er viel lieber eine langfristige Arbeitsstelle.

