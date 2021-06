Neu-Ulm

14:41 Uhr

Gas tritt aus: Großalarm am Donaubad Neu-Ulm

Plus Es dürfte der heißeste Einsatz des Jahres gewesen sein: Weil Ammoniak am Donaubad Neu-Ulm ausgetreten war, mussten viele Helfer ausrücken.

Von Wilhelm Schmid und Thomas Heckmann

Die Parkplätze vor dem Neu-Ulmer Donaubad und der benachbarten Eislaufanlage waren am späten Samstagnachmittag voll belegt - nicht nur wegen zahlreicher Badegäste, sondern vor allem auch wegen einer großen Anzahl von Blaulichtfahrzeugen: Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot gekommen, weil die Gefahrstoff-Meldeanlage in einem Technikraum der Eislaufanlage Alarm ausgelöst hatte. Es war ein heißer Einsatz, der sich bis weit in die Nacht hinzog.

Themen folgen