Neu-Ulm-Gerlenhofen

vor 36 Min.

Notarzteinsatz am Bahnübergang: Züge zwischen Ulm und Senden fallen aus

Wegen eines Vorfalls am Bahnübergang in Gerlenhofen ist es zu Verspätungen und Zugausfällen gekommen.

Weil ein Lokführer am Bahnübergang in Gerlenhofen eine Person am Gleis sieht, leitet er eine Notbremsung ein. Es kommt zu Zugausfällen auf der Illertalbahn.

Am Bahnübergang St.-Wolfgang-Straße in Gerlenhofen hat es am Montagvormittag einen Einsatz von Notarzt, Polizei und Feuerwehr gegeben. Der Lokführer eines Zuges hatte dort gesehen, wie sich ein Mann dem Gleis näherte. Er leitete eine Notbremsung ab und alarmierte die Rettungskräfte. Bahnverkehr zwischen Ulm und Memmingen gestört Nach Angaben der Polizei hat sich der Mann aber offenbar wieder vom Gleisbereich entfernt. Es kam daher niemand zu Schaden. Die Suche nach dem Unbekannten verlief erfolglos. Auf der Illertalbahn zwischen Ulm und Memmingen kommt es durch den Vorfall im Abschnitt zwischen Ulm Hauptbahnhof und Senden zu Störungen im Zugverkehr. Betroffen ist auch die Strecke Senden-Weißenhorn. Laut Bahn kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen in beide Richtungen im Regionalverkehr. Am südlichen Bahnübergang in Gerlenhofen war im Oktober eine Frau mit Rollator von einem Zug erfasst und getötet worden. Eine Notbremsung hatte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. (mru)

