Heizung, Duschen, Legionellen: Viel Ärger im Donaucenter

Plus Noch immer gilt im Donaucenter Duschverbot, doch das ist nicht das einzige Problem in dem Neu-Ulmer Hochhaus. Bewohner klagen, die Hausverwaltung schweigt.

Immer wieder stünden im Donaucenter Wohnungen leer, manchmal auch für längere Zeit. Das könnte der Grund dafür sein, dass in dem Hochhaus am Neu-Ulmer Donauufer schon wieder Legionellen entdeckt worden sind, glaubt eine Bewohnerin. Ein Schreiben der Hausverwaltung legt nahe, dass dieser Verdacht stimmt. Das Gesundheitsamt hatte im Juli ein Duschverbot verhängt. Wie lange das gilt, war weder bei der Behörde noch bei der Hausverwaltung zu erfahren. Doch die Legionellen sind ohnehin nicht das einzige Problem dort.