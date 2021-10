Männer werden nach Streit an Neu-Ulmer Tankstelle handgreiflich

Ein Mann beleidigt den anderen, der touchiert ihn später beim Losfahren mit seinem Wohnmobil. Danach kommt es zur Rangelei.

Am Dienstagabend ist es der Polizei zufolge an einer Tankstelle in der Memminger Straße in Neu-Ulm zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Seinen Anfang nahm der Streit wohl, weil sich einer der beiden über die Größe des Wohnmobils ärgerte, das der andere gerade betankte.

Das Wohnmobil eines 61-jährigen Fahrers stand so, dass ein 51-jähriger Autofahrer nicht auf das Tankstellengelände auffahren konnte. Dies brachte den 51-Jährigen so in Rage, dass er den Wohnmobilfahrer beschimpfte. Als der 61-Jährige in sein Wohnmobil stieg, um loszufahren, stellte sich der 51-Jährige vor dessen Fahrertür.

Polizei Neu-Ulm sucht Zeugen nach Rangelei an Tankstelle

Beim Losfahren touchierte laut Polizei das Wohnmobil den 51-Jährigen. Dieser soll daraufhin gegen die Seitenwand des Wohnmobils geschlagen haben. Als der 61-Jährige das Wohnmobil stoppte und ausstieg, soll der 51-Jährige ihn gepackt und in das Wohnmobil zurückgestoßen haben.

Beide Beteiligten gaben gegenüber der Polizei an, dass sie bei der Auseinandersetzung leicht verletzt wurden. Gegen beide Fahrer wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Tel. 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)