Mann beleidigt Polizisten in Neu-Ulm und spricht Drohung gegen Nachbarn aus

Nach einer Personenkontrolle auf der Insel in Neu-Ulm nahmen Polizisten einen 57-Jährigen mit aufs Revier. Dort wurde der Mann ausfallend.

Bei einer Personenkontrolle auf der Insel in Neu-Ulm haben Beamte der Polizeiinspektion Neu-Ulm am Freitag gegen 10.15 Uhr festgestellt, dass ein 57-Jähriger zur Ermittlung seines Aufenthaltes gesucht wurde. Zur näheren Abklärung des Sachverhaltes brachten die Beamten ihn zur PI Neu-Ulm. Auf der Dienststelle beleidigte er die anwesenden Beamten mehrfach aufs Übelste, so die Polizei.

Polizei Neu-Ulm bringt den Mann zum Arzt

Zudem kündigte der Mann laut Polizei an, dass er seinem Nachbarn etwas antuen werde, zur Not auch mit Waffengewalt. Da sich der 57-jährige Mann offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ärztliche Behandlung übergeben. (AZ)