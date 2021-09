Neu-Ulm

vor 33 Min.

Neuer Pfarrer für Pfuhl und Burlafingen kommt aus Brasilien

Plus Pfarrer Renato Creutzberg wird am Sonntag in Pfuhl vorgestellt. Warum die Umstellung von Brasilien nach Schwaben in seinem Falle vielleicht gar nicht so schwierig ist.

Von Inge Pflüger

"Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde", unter dieses Prediger-Wort stellt der künftige neue Pfarrer Renato Creutzberg von der evangelischen Kirchengemeinde Pfuhl-Burlafingen über das Partnerschafts-Austauschprogramm der Mission "Eine Welt" für fünf Jahre die Pfarrstelle übernommen. Der Brasilianer wird am Sonntag, 19. September, in sein Amt eingeführt und ins frisch renovierte Pfuhler Pfarrhaus einziehen, das Pfarrer Robert Pitschak vor rund einem Jahr verließ, als er seinen Ruhestand angetreten hat.

