Neues Eiscafé eröffnet am Dorfplatz in Burlafingen

Am Dorfplatz in Burlafingen tut sich was. Nächstes Jahr eröffnen dort ein Eiscafé und zwei neue Läden.

Plus In die Ortsmitte von Burlafingen kehrt neues Leben ein. Unter anderem gibt es dort bald selbst gemachtes Eis zu kaufen.

Von Michael Ruddigkeit

Im Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen tut sich was in Sachen Gastronomie und Einzelhandel. In einem Neubau am Dorfplatz sollen nächstes Jahr ein Eiscafé und zwei neue Geschäfte eröffnen. "Ich glaube, dass sich da was Tolles daraus entwickelt", sagte Florian Aicham, Geschäftsführer der Nägele Bau GmbH, die das neue Gebäude derzeit errichtet.

