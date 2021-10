Neu-Ulm

vor 49 Min.

"Nicht ganz dicht"? So lief der bunt gemischte Abend am Theater Neu-Ulm

Mit Nudelholz und Köpfchen durch den Wahnsinn: Daniela Mitterlehner jonglierte am Theater Neu-Ulm bei "Nicht ganz dicht" nicht nur mit Worten.

Plus Am Theater Neu-Ulm tauchen Künstler und Künstlerinnen wie Kathi Wolf und Daniela Mitterlehner in den irrwitzigen Wahnsinn ein. Loriot darf da nicht fehlen.

Von Ralph Manhalter

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, sinnierte einst Hermann Hesse. Ob dieser Aphorismus auch bei einem Neubeginn Gültigkeit hat? Das Theater Neu-Ulm wagte sich am vergangenen Samstag vor, diese letzte These zu untermauern. Nach langer Pause bot die Bühne wieder einen humoristischen, bunt gemischten Kleinkunst-Abend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

