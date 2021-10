Neu-Ulm/Pfuhl

vor 17 Min.

Ausstellung in der Kunstzone: Drei Frauen haben Sinn für Textil und Objekte

"Verwoben, Vernäht, Verknotet": Gila Steffe-Krug zeigt ihre Werke in der Kunstzone Pfuhl - gemeinsam mit zwei weiteren Kolleginnen.

Plus Unter dem Titel "Verwoben, Vernäht, Verknotet" stellen drei Künstlerinnen aus der Region Ulm und Neu-Ulm ihre Werke in der Kunstzone in Pfuhl aus.

Von Veronika Lintner

"Wir haben uns zusammengetan" - so erklärt Gila Steffe-Krug das Konzept dieser kleinen, feinen Ausstellung. "Wir", das sind drei Künstlerinnen aus der Region Ulm und Neu-Ulm, die in der Pfuhler Galerie Kunstzone gerade zeigen, welche findigen Techniken sie für sich entdeckt haben. Freya Blösl, Brigitte Perzl-Reinhard und Steffe-Krug präsentieren in der Galerie Werke unter dem Titel "Verwoben, Vernäht, Verknotet" - geschaffen aus Textilien, Filmstreifen, sogar Putzlappen.

