Neu-Ulm-Pfuhl

vor 48 Min.

Pfuhler Heimatmuseum wieder auf Hochglanz gebracht

Plus Helfer haben Exponate geschrubbt, Ausstellungsstücke in den Stadel geschafft und neue Technik installiert. So geht es im Pfuhler Heimatmuseum weiter.

Von Inge Pflüger

Die fleißigen "Hausgeister" waren im Pfuhler Heimatmuseum wieder einmal im Verborgenen aktiv, denn es war an der Zeit, die ausgesuchten Exponate wieder auf Hochglanz zu bringen. Selbst die Gerätschaften der Handwerker-Dauerausstellungen im ersten Stock des Historischen Museumsstadels wurden blitzblank herausgeputzt. Während etliche Frauen dem Staub den Garaus machten, spuckten einige Männer der Museumsfreunde Pfuhl in die Hände, um während der monatelangen pandemiebedingten Schließung so manche Reparaturen zu erledigen oder Neuerworbenes an Ort und Stelle zu platzieren und wieder herzurichten.