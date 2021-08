Neu-Ulm

vor 33 Min.

Polizeiautos nach Unfall zerstört: Was passiert mit den kaputten Streifenwagen?

Zwei komplett zerstörte Polizeiautos warten in Neu-Ulm auf die Weiterverarbeitung.

Plus Im Hof der Polizei in Neu-Ulm stehen zwei komplett zerstörte Streifenwagen. Die Überbleibsel zweier Unfälle. Was passiert nun mit den Fahrzeugen?

Von Michael Kroha

Zwei komplett zerstörte Streifenwagen stehen derzeit auf dem Hof der Neu-Ulmer Polizei. Es sind die Überbleibsel zweier Verkehrsunfälle vor wenigen Wochen. Ein Unfall ereignete sich auf der B10 bei Neu-Ulm, ein anderer auf der B28 bei Senden. Die Beamten wurden nur leicht bis gar nicht verletzt. Der angerichtete Schaden ist jedoch enorm. Was passiert jetzt mit den völligen kaputten Fahrzeugen?

