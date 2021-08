Neu-Ulm

Prozess: Mann wurde vor Club in Ulm mit Faustschlag niedergestreckt

Plus Bei einem Streit vor einem Lokal in Ulm wurde ein Gast schwer verletzt. Jetzt musste sich der Täter vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten.

Von Michael Ruddigkeit

Im Oktober 2019 ist Corona für die meisten Menschen noch weit weg. So geht es auch den Besuchern eines Clubs in der Frauenstraße in Ulm. Das Lokal ist voll, die Besucher tanzen und feiern dicht an dicht. Dann begegnen sich zwei Gruppen, geraten in Streit. Weshalb, weiß später niemand mehr so genau. Vor der Tür geht das Gerangel weiter. Schließlich schlägt einer zu, und ein Mann fällt bewusstlos zu Boden. Er ist schwer verletzt. Eindreiviertel Jahre später musste sich jetzt der Angreifer von damals vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten.

