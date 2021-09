Roter BMW in Neu-Ulm beschädigt: Polizei sucht nach Zeugen

In der Nacht auf Dienstag hat ein Unbekannter in Neu-Ulm ein Auto beschädigt, indem er über das Fahrzeug lief. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein roter BMW, der in der Münsterblickstraße geparkt war, ist in der Nacht auf Dienstag offenbar mutwillig beschädigt worden. Laut Polizei bemerkte der Besitzer am Morgen, dass die Motorhaube an mehreren Stellen eingedellt und darauf auch ein Schuhabdruck zu erkennen war.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neu-Ulm zu melden

Die Polizei geht davon aus, dass jemand über das Auto gelaufen ist. Es entstand dadurch ein erheblicher Sachschaden, welcher auf rund 3000 Euro geschätzt wurde. Zeugen der Tat sollen sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/8013-0 melden. (AZ)

