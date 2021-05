Sind Hundehasser unterwegs? Frau findet mit Nägeln gespicktes Würstchen

Eine Frau kann noch verhindern, dass ihr Hund nahe der Illerbrücke in Neu-Ulm eine mit Nägeln präparierte Wurst frisst. Jetzt ermittelt die Polizei.

Sind in Neu-Ulm Hundehasser unterwegs, die Tiere tödlich verletzen wollen? Nachdem eine Frau einen mit Nägeln gespickten Hundeköder gefunden hat, ermittelt die Polizei Neu-Ulm wegen versuchter Sachbeschädigung und eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Am Sonntagabend hatte eine 23-jährige Hundehalterin ein mit Nägeln präpariertes Wiener Würstchen auf einem Feldweg in der Nähe der Illerbrücke in Neu-Ulm gefunden. Die Frau konnte verhindern, dass ihr Hund die Wurst schluckte, sodass das Tier nicht zu Schaden kam. Die Beamten entdeckten keine weiteren präparierten Würstchen entlang des Weges. (AZ)

