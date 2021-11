Spielplatz in Burlafingen verwüstet und jetzt gesperrt: Polizei sucht Zeugen

Ein Spielplatz in Burlafingen wurde verwüstet und ist jetzt nicht mehr bespielbar. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die die Übeltäter gesehen haben könnten.

Ein Spielplatz im Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen ist verwüstet worden. Er musste deshalb auch gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen.

Demnach wurde am Donnerstag festgestellt, dass an dem öffentlichen Spielplatz in der Flurstraße offenbar mehrere Glasflaschen zerschlagen wurden. Die Scherben lagen auf dem gesamten Spielplatz verstreut, sodass dieser nicht mehr bespielbar ist. Um Verletzungen spielender Kinder zu vermeiden, wurde der Spielplatz gesperrt.

Die Polizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen des Vandalismus aufgenommen. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Neu-Ulmer Polizei unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)