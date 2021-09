Streit an Corona-Teststation in Neu-Ulm: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Eine Frau versteht wohl nicht, warum sie ihren Corona-Test in Neu-Ulm bezahlen soll. Die Polizei spricht von "Verständigungsproblemen". Der Streit eskaliert.

An einer Corona-Teststation in der Marienstraße in Neu-Ulm ist es Sonntagmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Als Auslöser gibt die Polizei in einer Mitteilung am Montag "Verständigungsprobleme" an.

Eine 28-Jährige sollte demnach ihren Corona-Test bezahlen, da in ihrem Ausweispapier keine deutsche Adresse eingetragen war. Sie verstand laut Polizei aber zunächst nicht, warum sie bezahlen sollte und fragte mehrfach bei der Mitarbeiterin der Teststation nach dem Grund.

An der Teststation in Neu-Ulm kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung

Daraufhin mischten sich die nächsten Kunden, ein Mann und eine 30-jährige Frau, ein. Es kam zum verbalen Streit mit der 28-Jährigen.

Die 28-Jährige verließ daraufhin die Teststation. Die 30-Jährige folgte ihr und packte sie mit der Hand am Oberarm. Hierbei fügte sie der 28-Jährigen leichte Kratzspuren zu. Die 30-jährige Frau wurde wegen Körperverletzung angezeigt. (AZ)