Trickbetrüger gibt sich in Neu-Ulm am Telefon als Polizist aus

In Neu-Ulm hat sich ein Unbekannter am Telefon als Polizist ausgegeben. Der Trickbetrüger blitzte jedoch ab - der Angerufene rief die echte Polizei.

Ein versuchter Betrug ist am Mittwoch bei der Neu-Ulmer Polizei angezeigt worden. Ein in Neu-Ulm wohnender 44-Jähriger erhielt in der Mittagszeit einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Hierbei schilderte der Anrufer, welcher sich als Kommissar ausgab, dass es angeblich in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei und dabei ein Notizbuch bei einem Täter aufgefunden worden sei, in welchem die Personalien des Angerufenen vermerkt seien.

Der angerufene Neu-Ulmer legt auf und ruft die echte Polizei

Nach einem weiteren kurzen Gespräch wurde das Telefonat beendet, worauf der 44-Jährige die Polizei verständigte. Weitere Anrufe dieser Art wurden der Polizei Neu-Ulm am Mittwoch nicht mitgeteilt. (AZ)

