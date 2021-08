Umfrage in Neu-Ulm: 25 Jahre Smartphone – Fluch oder Segen?

Plus Das erste Smartphone kam vor 25 Jahren auf den Markt. Heute sind die Hightech-Geräte nicht mehr wegzudenken. Wir fragten, wie Passanten in Neu-Ulm darauf blicken.

Vor 25 Jahren brachte der finnische Hersteller Nokia mit dem Communicator 9000 das erste Smartphone heraus. Seitdem ist es nicht nur möglich, mit dem Handy zu telefonieren. Mit Nachrichtendiensten, Straßenkarten oder Musikkanälen hat der Computer im Taschenformat seinen Siegeszug um die Welt angetreten. Inzwischen sind wir jederzeit und überall erreichbar. Wir fragten: Ist das ein Fluch oder ein Segen?