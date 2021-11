Umfrage in Neu-Ulm: Was halten Sie von "Black Friday" & Co.?

Am "Black Friday" purzeln zumindest vermeintlich die Preise. Wir haben uns in Neu-Ulm umgehört, wer sich von diesem und von anderen Aktionstagen locken lässt.

Kurz vor der Weihnachtszeit überschlagen sich regelmäßig die Kaufleute mit vermeintlich verlockenden Angeboten. Seit einigen Jahren hat sich auch bei uns der "Black Friday" etabliert, an dem die Preise um bis zu 60 Prozent purzeln sollen. Mit "Black Week" oder "Black November" sollten immer mehr Kundinnen und Kunden zum Kaufen animiert werden. Wurden auch Sie zum Schnäppchenjäger?

Mario Petan aus Neu-Ulm. Foto: Andreas Brücken

Mario Petan aus Neu-Ulm sagt: Das Geld ist bei mir im Moment so oder so etwas knapp. Da helfen mir die vermeintlichen Sonderangebote für die teuren Geräte nicht viel. Ich kann nur dann Geld ausgeben, wenn ich welches habe und nicht, weil im Moment eine besondere Verkaufsaktion propagiert wird. Aber natürlich achte ich beim Einkaufen immer auf günstige Preise.

Karin Ullenberger aus Ulm. Foto: Andreas Brücken

Karin Ullenberger aus Ulm sagt: Um ein billiges Weihnachtsgeschenk zu finden, brauche ich nicht an Aktionstagen wie dem "Black Friday" einkaufen: Ich verschenke meistens Bargeld und für meine Enkel habe ich schon alle Geschenke besorgt. Bei diesen hohen Inzidenzzahlen habe ich auch keine Lust, in überfüllten Kaufhäusern und Geschäften zu bummeln.

Enrico Schillack aus Neu-Ulm. Foto: Andreas Brücken

Enrico Schillack aus Neu-Ulm sagt: Im Internet, wo ursprünglich die meisten Angebote dieser Art zu finden waren, bestelle ich ohnehin so gut wie nie. Das was ich brauche, habe ich auch schon. Zudem bezweifle ich, dass die Angebote überhaupt um so viel billiger sind, als sie in den Werbungen angepriesen werden. Beim Einkaufen achte ich auf Qualität und Preis, aber nicht auf Marken.

Julian Walter aus Neu-Ulm. Foto: Andreas Brücken

Julian Walter aus Neu-Ulm sagt: Wer sich informiert und vergleicht, hat meistens auch an allen anderen Tagen ein ähnliches Angebot, wie es jetzt zum "Black Friday" überall beworben wird. Ich glaube, dass dieser Aktionstag von den Medien und der Werbung überspitzt dargestellt wird, damit die Kunden animiert werden, Dinge zu kaufen, die sie sich sonst nicht angeschafft hätten.

Lesen Sie dazu auch