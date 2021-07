Umfrage in Neu-Ulm: Wie stehen Sie zu einer Helmpflicht für Radfahrer?

Plus Fast drei Viertel der Deutschen sind für eine Helmpflicht für Radler, das zeigt eine Umfrage. Teilen die Menschen in Neu-Ulm diese Sicht? Und wie schützen sie sich?

Fast drei Viertel der deutschen Bevölkerung steht einer Helmpflicht auf dem Fahrrad insgesamt positiv gegenüber. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbandes. Geht es um elektrisch betriebene Fahrräder, liegt die Zustimmung für eine Helmpflicht sogar bei 85 Prozent. Tragen Sie einen Kopfschutz auf dem Zweirad? Wir haben bei Radlern nachgefragt.