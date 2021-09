Wahlplakat am Steg in Offenhausen angezündet

In der Nacht auf Samstag zündelten Unbekannte an einem Wahlplakat herum. Eine politische Motivation erscheint aber eher unwahrscheinlich.

Ein Wahlplakat in Flammen: Am Samstag gegen 1.45 Uhr bemerkte ein 21-Jähriger auf seinem Heimweg ein brennendes Wahlplakat zur Bundestagswahl 2021 im Bereich des Steinhäulesweg auf Höhe des Offenhauser Stegs, einer Örtlichkeit, die an den Wochenenden beliebter Treffpunkt feiernder Jugendlicher ist.

Es brennt ein Plakat der Tierschutzpartei

Das Plakat war nach Angaben der Polizei an einem Laternenmast angebracht und verbrannte fast komplett, an der Laterne entstand aus bisherigen Erkenntnissen kein Sachschaden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, wurde ein Plakat der Tierschutzpartei angezündet. Demzufolge erscheint eine politische Motivation eher unwahrscheinlich. Die Polizei sucht Zeugen. Telefon: 0731/8013-0. (AZ/heo)

Lesen Sie dazu auch