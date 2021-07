Was für Start-up-Unternehmen in Neu-Ulm besser laufen könnte

Plus Ministerin Dorothee Bär (CSU) besucht das Gründerzentrum Neu-Ulm. Dabei erfährt sie von Problemen, die junge Unternehmen haben.

Viele junge Unternehmerinnen und Unternehmer schaffen den Weg zum Erfolg dank der Unterstützung durch das Technologie-Förderungs-Unternehmen (TFU) Ulm/ Neu-Ulm. Davon konnte sich Staatsministerin Dorothee Bär ( CSU) bei einem Besuch im Gründerzentrum Neu-Ulm, einem der drei Standorte des TFU, ein Bild machen. Sie erfuhr aber auch, was den Start-ups das Leben teilweise schwer macht.