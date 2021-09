Neu-Ulm

Was wird aus dem Bahnübergang im Süden von Gerlenhofen?

Der Bahnübergang an der St.-Wolfgang-Straße in Gerlenhofen soll umgebaut werden. Doch das ruft auch Kritik hervor.

Plus Die Bahn will den Übergang an der St.-Wolfgang-Straße so umbauen, dass nur noch Fußgänger und Radler queren dürfen. Dagegen regt sich in Neu-Ulm Widerstand.

Von Michael Ruddigkeit

Der Bahnübergang an der St.-Wolfgang-Straße im Süden des Neu-Ulmer Stadtteils Gerlenhofen ist unbeschrankt und damit potenziell gefährlich. Deshalb wurde bereits vor sieben Jahren beschlossen, den Übergang für Fußgänger, Radfahrer, Autos und landwirtschaftliche Fahrzeuge umbauen zu lassen. Im Juli dieses Jahres hat die Stadt Neu-Ulm erfahren: Das Eisenbahnbundesamt hat die ursprünglichen Umbaupläne abgelehnt. Was nun?

