Neu-Ulm

vor 17 Min.

Zweiter Faschingsstart unter Corona-Bedingungen: So planen die Vereine

Plus Nachdem die Veranstaltungen der Vorsaison größtenteils ausgefallen sind, gehen die Karnevalsvereine in der Region diesmal den Fasching unterschiedlich an.

Von Quirin Hönig

Kein neues Prinzenpaar und keine größeren Veranstaltungen: Zum zweiten Faschingsbeginn in Corona-Zeiten haben sich bereits einige Vereine auf eine ruhige Saison eingestellt. Andere sind optimistischer, dass mit entsprechenden Regeln trotz Pandemie wieder gefeiert werden kann.

