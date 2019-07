vor 39 Min.

Neu-Ulm feiert Hermann Köhl mit Musical

Am Freitag findet die Uraufführung statt

Die Musikschule der Stadt Neu-Ulm macht ihrer Stadt im Jubiläumsjahr ein besonderes Geschenk: Sie bringt ein Musical auf die Bühne, das sich Hermann Köhl, dem bekannten Neu-Ulmer Flugpionier, widmet. „Ozeanflieger“ lautet das Stück. Insgesamt vier Aufführungen wird es geben. Uraufführung ist am kommenden Freitag, 12. Juli, im Edwin-Scharff-Haus.

Hermann Köhl gehört zu den bekanntesten Söhnen der Stadt Neu-Ulm. Er war der erste Mensch weltweit, dem es gelang, den Atlantik von Ost nach West zu überfliegen. Im Jahr 1928 saß er am Steuer der „Bremen“, einer Junkers W 33. In gut 37 Stunden überquerte er, zusammen mit Major James C. Fitzmaurice und Ehrenfried Günther Freiherr von Hünefeld, den Atlantik und landete auf der kleinen Insel Greeny Island, vor der kanadischen Küste. Die Besatzung wurde nach ihrem Überflug in New York mit einer gigantischen Konfettiparade gefeiert. Hermann Köhl erhielt sowohl die höchste amerikanische Pilotenauszeichnung, das Distinguished Flying Cross, als auch die Ehrenbürgerschaft von Chicago und St. Louis.

Die Stadt Neu-Ulm ehrt ihren Flugpionier im Rahmen des Stadtjubiläums mit einem eigens von Jens Blockwitz (Neu-Ulm) und Markus Munzer-Dorn (Ulm) komponierten Musical. Die Handlung orientiert sich an den wahren Begebenheiten. Im Mittelpunkt des Musicals stehen natürlich Hermann Köhl und sein Atlantikflug (wir berichteten). Nach zunächst erfolglosen Versuchen, den großen Ozean zu überqueren, macht sich Köhl mit seinem Freund von Hünefeld dann doch noch trickreich auf den Weg nach Irland. Von hier aus soll der fantastische und schlussendlich auch erfolgreiche Überflug beginnen. Als auch Fritzmaurice als dritter Mitflieger überzeugt war, startete das Projekt „Atlantiküberquerung“.

Das Musical mit rund 30 Solisten, einem Musical-Chor und einer Dozenten-Band will Unterhaltung für die ganze Familie bieten. Es wird insgesamt vier Mal im Edwin-Scharff-Haus (Silcherstraße 40) aufgeführt.

Die Termine sind:

19 Uhr (Uraufführung)

17 Uhr

17 Uhr

11 Uhr für angemeldete Schulklassen.

Kostenlose Einlasstickets für alle Termine gibt es im Büro der Musikschule Neu-Ulm (Gartenstraße 13) und im Bürgerbüro der Stadt Neu-Ulm (Petrusplatz 15). Schulklassen können sich telefonisch unter 0731/7050 2402 oder per Mail an musikschule@neu-ulm.de anmelden. (az)

Weitere Informationen zum Hermann-Köhl-Musical „Ozeanflieger“ sowie zu allen weiteren Terminen und Projekten im Rahmen des Neu-Ulmer Stadtjubiläums gibt es auf der Internetseite www.wir-leben-neu.de

