vor 34 Min.

Neubaustrecke: Kurs auf Inbetriebnahme

Stabwechsel beim Bahnprojekt

Das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm ist weit fortgeschritten, der Schwerpunkt der Aufgaben verlagert sich zunehmend in Richtung Inbetriebnahme. So beschreibt der neue Vorsitzende der Geschäftsführung der „DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH“ (PSU) seine kommenden Aufgaben. Olaf Drescher (60) übernimmt zum 1. Juli den Vorsitz. Drescher verantwortet fortan alle für die Inbetriebnahme des Großprojekts relevanten Bereiche wie Bahntechnik und Rohbau sowie das Pilotprojekt Digitaler Knoten Stuttgart. Manfred Leger fungiert nach sieben Jahren an der Spitze der PSU künftig als stellvertretender Vorsitzender und verantwortet weiterhin seine bisherigen Zuständigkeitsbereiche Chancen- und Risikomanagement, Kommunikation und Stakeholdermanagement.

Drescher war seit Februar 2018 als stellvertretender Vorsitzender der Projektgesellschaft für das Geschäftsfeld Technik verantwortlich. Zuvor hatte er als Projektleiter für die Deutsche Bahn bereits die neue Schnellfahrstrecke Berlin-München (VDE 8) sowie die Hochgeschwindigkeitsstrecke Hamburg-Berlin erfolgreich zum Start geführt.

Das Bahnprojekt Stuttgart – Ulm „Stuttgart 21“ und die Neubaustrecke Wendlingen – Ulm umfassen die komplette Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart und die Hochgeschwindigkeitstrasse zwischen Stuttgart und Ulm.

Das Bahnprojekt Stuttgart – Ulm ermöglicht viele neue Direktverbindungen im Fern- und Regionalverkehr. Die Deutsche Bahn baut fünf neue Bahnhöfe, 120 Kilometer Tunnel und 81 Brücken. Alleine im Fernverkehr sollen jährlich über zehn Millionen Fahrgäste vom Bahnprojekt profitieren. Die Inbetriebnahme der Neubaustrecke Wendlingen – Ulm ist für 2022 geplant, Stuttgart 21 soll erst 2025 in Betrieb gehen. (az)

