Neubeginn in der Vereinsgaststätte der Ulmer Kanufahrer

Herbert Dreiseidler ist nun alleiniger Pächter des Biergartens und der Gastro-Räumlichkeiten der Kanufahrer. Das Lokal heißt jetzt „Hebidee’s Restaurant am Fluss“.

Von Ariane Attrodt

Erst im Mai vergangenen Jahres hatte Herbert Dreiseidler mit zwei weiteren Gastronomen den Biergarten sowie die gastronomischen Räumlichkeiten der Ulmer Kanufahrer unterhalb der Adenauerbrücke auf Neu-Ulmer Seite gepachtet – und nun gibt es erneut einen Neubeginn: Dreiseidler ist mittlerweile alleiniger Pächter der Vereinsgaststätte. Seine damaligen Partner hätten den Betrieb „beinahe an die Wand gefahren“, so Dreiseidler. Eigentlich habe er dann als Pächter aussteigen wollen, der Verein jedoch wollte ihn unbedingt halten. So trennten sich die Wege der drei Gastronomen – und die Vereinsgaststätte mit Biergarten hat mittlerweile einen neuen Namen: „Hebidee’s Restaurant am Fluss“.

Die Innenräume hat Dreiseidler bereits neu eingerichtet, wichtig war ihm dabei vor allem auch, die Verwendung von viel Holz als Material. Die Wände zieren verschiedene Bilder, einige davon hat Dreiseidler, der als Künstler auch unter dem Namen „Hebidee“ bekannt ist – daher auch der neue Name der Gastronomie – selbst gefertigt. „Abends ist es richtig schön, wenn hier alle Kerzen auf den Tischen brennen“, sagt er. Im Sommer soll sich der ganze Betrieb aber sowieso draußen abspielen, erklärt Dreiseidler. Dort werden dann auch von weiter her angereiste Gäste sein. Denn der Verein der Kanufahrer betreibt auf der angrenzenden Wiese einen Campingplatz, der von zahlreichen Sportlern genutzt wird – und die schätzen das Ambiente des Biergartens. „Manche kamen vom Zeltplatz und sagten: Hier sieht’s aus wie im Urlaub“, erzählt Dreiseidler. Für den 62-Jährigen kein Wunder: Alles ist wunderbar grün, die Donau liegt auch gleich direkt vor dem Gelände.

Im Biergarten soll es neben klassischen Gerichten auch ausgefallenere Speisen geben

Konzeptionell will Dreiseidler an seiner Idee, die er bereits von Anfang an als Pächter der Räumlichkeiten hatte, festhalten: Im Sommer soll der Biergarten die Gäste mit den klassischen Speisen wie Wurstsalat oder Bierbraten locken. Aber auch vegetarische und vegane Speisen soll es geben. „Die kommen im Sommer rein und können in den meisten Biergärten als Vegetarierer entweder Käsespätzle oder als Veganer einen Salatteller bestellen“, sagt der Gastronom. Das soll im „Hebidee’s“ anders sein. Dazwischen will Dreiseidler kulinarisch „noch ein paar Akzente“ einstreuen – mit wechselnden Gerichten der italienischen oder spanischen, aber auch mal mexikanischen oder persischen Küche. Bei so einem Konzept sei der Aufwand natürlich höher, sagt der 62-Jähriger, doch er betont: „Den Leuten muss es schmecken und die sollen sich wohlfühlen – alles andere interessiert mich nicht.“

Hinzu kommen ein paar Events, beispielsweise sollen spanische, mexikanische oder kubanische Künstler auftreten. Auch Techno-Musik könne er sich gut vorstellen, das sei bereits schon einmal gut bei den Gästen angekommen. „Und die älteren Leute haben sogar mitgetanzt“, so Dreiseidler und zieht das Fazit: „So etwas geht – du musst es nur ausprobieren.“

Um richtig loslegen zu können, braucht Dreiseidler noch Personal

Bis zum Start der Biergartensaison will Dreiseidler auch die Außenanlage aufhübschen: Neue Bierbänke und ein paar Palmen sollen her. „Und neue Lichterketten – dann sieht man das hier bis Ulm rüber.“ Interne Feste haben in der Vereinsgaststätte schon stattgefunden, so Dreiseidler. Das „Hebidee’s“ soll im Winter ab 17 Uhr geöffnet haben, im Sommer quasi durchgängig für Gäste da sein. Doch: „Um richtig anzufangen, brauche ich erst das Personal“, sagt Dreiseidler. Er sucht derzeit noch einen Koch sowie mehrere Kellner und Servicekräfte. „Ich bin verzweifelt auf der Suche“, erzählt er. Doch die Lage auf dem Markt sei nicht unbedingt einfach, hinzu kommen viele unzuverlässige Bewerber. Mehrmals bereits kamen Interessenten doch nicht zum verabredeten Vorstellungsgespräch. Er hofft aber, dass sich schnell jemand findet, damit der Betrieb so richtig losgehen kann.

Wer Interesse hat, beim „Hebidee’s“ mitzuarbeiten, kann sich bei Herbert Dreiseidler melden unter der Telefonnummer 0171/288562.

