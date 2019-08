vor 51 Min.

Neue Ausstellung: Gutes aus der Heimat

Eine Schau im Bildungszentrum beim Kloster Roggenburg befasst sich bis Ende November mit der Verwendung regional hergestellter Produkte.

Von Angela Häusler

Lebensmittel legen erstaunlich weite Wege zurück. Ungefähr 1300 Kilometer kommen beispielsweise zusammen, wenn man die Lieferstrecken berechnet, die die Zutaten eines Apfelkuchens gereist sind, bis sie im eigenen Haushalt verarbeitet werden. Jedenfalls, wenn man sie im Supermarkt kauft, ohne auf die Regionalität zu achten. Tut man genau das, hätte man Mehl, Eier, Äpfel und Butter schon innerhalb eines Radius von nur 43 Kilometern erwerben können.

Anschauliche Beispiele wie diese haben die Macher einer Ausstellung zusammengetragen, die am Mittwochnachmittag im Bildungszentrums für Familie, Umwelt und Kultur in Roggenburg eröffnet wurde. Entsprechend dem Jahresmotto der Einrichtung lautet auch der Leitsatz der kleinen Schau: „Schätze der Region – regional ist genial“.

Bis Ende November ist die Ausstellung im Foyer des Bildungszentrums zu sehen. Sie beleuchtet das Thema Regionalität von verschiedenen Seiten her. Zwei Jugendliche, die derzeit ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) im Bildungszentrum machen, haben einige der dort gezeigten Infotafeln vorbereitet: Lea Buschardt und Kilian Huber-Denzel machten sich gemeinsam mit der Bildungsreferentin Dörte Fischer Gedanken zur Konzeption der Ausstellung und sammelten konkrete Beispiele für die Verwendung regional hergestellter Produkte.

Roggenburger Betriebe wollen eine regionale Marke etablieren

Teil der Präsentation ist ebenso, was der Begriff Regionalität für die Gemeinde Roggenburg und das Bildungszentrum bedeutet. Auch das Projekt „GeRN“ wird dort vorgestellt, in dessen Rahmen die Roggenburger Gewerbetreibenden in Kooperation mit dem Bildungszentrum und der Kommune derzeit einen gemeinsamen Auftritt erarbeiten. Ziel ist es, örtliche Unternehmen besser miteinander zu vernetzen und eine regionale Marke zu etablieren. „Dabei hat sich unheimlich schnell ein Konsens gefunden“, berichtete Bürgermeister Mathias Stölzle bei der Ausstellungseröffnung über den Beginn der Initiative im November 2018. Fast ein Jahr nach dem Start soll, so lautet der Plan, ein erster Meilenstein geschafft sein: eine Imagebroschüre mit dem neuen Logo, das die Produkte aus Roggenburg bewirbt.

Auch für die klösterliche Gemeinschaft, so berichtete der Leiter des Bildungszentrums, Pater Roman Löschinger, sei die Regionalität seit Langem wichtiges Grundprinzip. Denn ganz bewusst habe man mit diesem Thema den Bogen zu einem bedeutenden Künstler aus der Region, dem Weißenhorner Kirchenmaler Franz Martin Kuen, gespannt. Dessen 300. Geburtstag wird heuer mit einem Jubiläumsjahr gefeiert.

Die Ausstellung „Regional ist genial“ ist im Foyer des Bildungszentrums in Roggenburg zu sehen. Dieses ist montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 17 Uhr sowie sonntags von 8 bis 14 Uhr geöffnet.

Mehr Geschichten aus Roggenburg lesen Sie hier: