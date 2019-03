11:00 Uhr

Neue Wohnungen für Wullenstetten

Ein Sendener Investor plant in dem Stadtteil drei Mehrfamilienhäuser mit 38 Wohneinheiten. Der Bauausschuss stimmt auch anderen Plänen zu.

Von Angela Häusler

Insgesamt 38 Wohneinheiten sollen im Wullenstetter Ortskern neu gebaut werden. Der Bauvoranfrage eines Sendener Investors stimmte der städtische Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am Dienstagabend zu. Auch in der Sendener Innenstadt ist ein neues Wohn- und Geschäftshaus geplant.

Wo jetzt noch ein alter Bauernhof mit weitflächigem Garten steht, möchte der Sendener Bauträger an der Wullenstetter Römerstraße künftig mehrere Wohnhäuser errichten. Zwei Varianten stellte er als Diskussionsgrundlage bereit, eine mit 23, eine mit 38 Wohnungen. Nach kurzer Diskussion befanden die Ausschussmitglieder diejenige für besser, die eine Bebauung in Form von drei Mehrfamilienhäusern mit Satteldach und hellem Klinkerstein vorsieht. Zwischen den Gebäuden sind Grünflächen geplant. Die Gestaltung der Bauten füge sich besser ins Ortsbild von Wullenstetten ein, lautete der fraktionsübergreifende Tenor. Einigen Räten aber waren die Planungsunterlagen zu dürftig, eine Entscheidung sei auf dieser Grundlage nicht möglich. Die Details könnten aber noch diskutiert werden, wenn der Bauantrag erneut vorgelegt werde, sagte Bürgermeister Raphael Bögge. Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Großes Bauprojekt in der Hauptstraße in Senden

Unisono waren die Räte auch für ein weiteres, ähnlich großes Bauvorhaben, diesmal in der Sendener Innenstadt: Nach dem Abbruch kleinerer Altbauten an der Einmündung zur Illerstraße soll in der Hauptstraße 47 bis 49 ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Laut der Bauvoranfrage sind in dem Flachdachbau 39 Wohnungen auf fünf Etagen geplant, die notwendigen Stellplätze sollen in einer Tiefgarage unterkommen. „Wenn man in der Innenstadt so nicht bauen kann, wo dann?“, fragte SPD-Fraktionsvorsitzender Georg Schneider und kündigte die Zustimmung seiner Fraktion an.

Nachdem der Investor, ein Unternehmen aus Ulm, zunächst sieben Stockwerke hoch habe bauen wollen, seien die Pläne mittlerweile auf fünf Geschoße reduziert, sagte Walter Wörtz (CSU), „damit können wir uns anfreunden“. Zwei Stockwerke mehr wären auch der Verwaltung zu viel gewesen, sagte Raphael Bögge. Es gebe den Bau betreffend aber noch viele offene Fragen. Das fand auch Edwin Petruch (FWG): Die Pläne müssten erneut vorgelegt werden, die bisherigen Ausführungen seien ihm zu wenig.

Mit 11:4 stimmte das Gremium außerdem dem Bauantrag für den Neubau eines Hauses mit acht Wohneinheiten samt Tiefgarage im Kellerweg zu. Bedenken äußerte Georg Schneider: Er befürchtete noch mehr parkende Autos auf der Straße, und durch sie führe ein von vielen Kindern genutzter Schulweg. „Viel zu groß“ fand das Haus auch Yusuf Cinici (BiSS). Das sah Edwin Petruch (CFW/FWG) anders: es passe sehr wohl in die Umgebungsbebauung, das Haus sei architektonisch sogar „aufgelockert“.

