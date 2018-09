00:32 Uhr

Neuer Platz hat sich bewährt

Pfuhler Vereinsring zieht eine positive Bilanz

Von Inge Pflüger

Pfuhl Die Premiere war ein voller Erfolg, deshalb soll das Pfuhler Dorffest künftig immer vor der Seehalle entlang der Jahnstraße gefeiert werden. Darüber informierte Vereinsringvorsitzender Stefan Mayer in der jüngsten Vereinsringsitzung die Mitglieder in den Seestuben. Gleichzeitig einigten sich die Pfuhler für weitere Dorffeste auf dem begrünten Parkplatz mit der Seestubenwirtin Bruni Mettendorf und den städtischen Hallenbetrieben.

Stefan Mayer zufolge fielen fast alle eingegangenen Reaktionen zum Dorffest positiv aus und mancher Anbieter war gar gegen 21 Uhr schon ausverkauft. Es waren zahlreiche Besucher anwesend, das Wetter machte mit und der musikalische Rahmen stimmte.

Ein Bedürfnis war es dem Vorsitzenden deshalb, allen Beteiligten zu danken. Speziell dem Dorffest-Team mit Andreas Gröner an der Spitze. Dieses tüftelte nämlich den Plan für den neuen Dorffestplatz aus. Einmal mehr habe sich gezeigt, dass bei guter Zusammenarbeit viel geleistet werden könne, freute sich Mayer über das positive Ergebnis. Und: „Es war die richtige Entscheidung, das Dorffest von der Hauptstraße an die Jahnstraße zu verlegen.“

Allerdings mussten auch etliche Wermutstropfen geschluckt werden. Zum einen beklagte sich Stefan Mayer bei der verpflichteten Security aus Ulm über die „mangelhafte“ Besetzung. Zum andern ist es für viele Pfuhler unverständlich, dass seitens der zuständigen Stelle bei der Stadt den Bürgern bei der Planung ihres künftigen Dorffestplatzes Steine in den Weg gelegt worden seien. So seien etwa Dokumente statt in Kopie nur im Original angenommen worden und eingereichte Planungen seien nochmals angefordert worden – „die waren aber schon längst übersandt“, erläuterte Mayer bei der Sitzung.

Trotzdem sind die Pfuhler guten Mutes und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit im nächsten Jahr, wenn das Dorffest wieder am ersten Juli-Wochenende startet. Die Vorstandschaft geht davon aus, dass 2019 wieder mehr Vereine mitmachen. Bereits jetzt steht fest: Die Schützen wollen wieder mit einsteigen. Besprochen wurde bei der Sitzung des Vereinsrings auch, dass bei der nächsten Auflage des Dorffestes die vorhandene große städtische Spülmaschine gemietet werden soll, um weniger Plastikmüll zu produzieren.

