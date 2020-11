vor 22 Min.

Neuer Rewe-Markt eröffnet in Pfuhl - das erwartet die Kunden

Der neue Rewe-Markt an der Leipheimer Straße in Pfuhl.

Plus 1500 statt 850 Quadratmeter Verkaufsfläche - aber Kunden erwartet im neuen Rewe-Markt in Pfuhl nicht nur mehr Platz. Was Chef Martin Mändle bieten will.

Von Stefan Kümmritz

Vor 14 Monaten wurde der alte Rewe-Markt an der Leipheimer Straße in Pfuhl stillgelegt und dann abgerissen. An seiner Stelle wurde ein neuer Markt errichtet, am Donnerstag wird er um 7 Uhr eröffnet. Er ist wieder in Flachdachweise gebaut worden, hat ein eher schlichtes, aber modernes Erscheinungsbild und ist von der Verkaufsfläche her deutlich größer als der alte Markt. Für Kunden stehen nun gut 1500 Quadratmeter statt früher 850 bereit, das Sortiment wurde deutlich erweitert.

Der Pfuhler Rewe-Chef Markus Mändle und sein um zehn auf 32 Mitarbeiter erweitertes Team freuen sich auf die Eröffnung: „Die Kunden werden begeistert sein.“ Der Supermarkt wartet jetzt auch mit einer Salatbar, einer Sushi-Theke und einem Abholservice auf. Wichtig war Mändle, dass beim Neubau verstärkt Rücksicht auf den Klima- und Umweltschutz gelegt wurde. Damit die Kunden bequem einkaufen können, wurden 75 Parkplätze direkt vor dem Ein- beziehungsweise Ausgang angelegt. Eine Tiefgarage wurde nicht errichtet, ebenso war das Thema Wohnungen über dem Markt schnell erledigt. Dafür hatten sich Neu-Ulmer Stadträte vergeblich ausgesprochen.

Neu-Ulm: Neuer Rewe-Markt in Pfuhl hat mehr regionale Produkte im Angebot

Das Sortiment im neuen Markt soll 18.000 verschiedene Produkte umfassen, wobei mehr regionale, vegane, nachhaltige und Bio-Produkte angeboten werden, wie Rewe mitteilt. Als Herzstück wird die große Bedienungstheke im hinteren Bereich genannt, an der Fleisch, Wurst und Käse angeboten werden. Um Energie zu sparen, werden unter anderem nur noch LED-Lampen benutzt. „Mit allen ergriffenen Maßnahmen sparen wir etwa 40 Prozent Strom“, berichtet Markus Mändle. In den Markt integriert sind auch ein Paketdienst, ein Backshop, eine Ecke, in der Blumen offeriert werden und ein WC. Geöffnet ist der Rewe-Markt montags bis samstags jeweils von sieben bis 20 Uhr.

