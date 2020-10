vor 48 Min.

Neues Baugebiet am Stadtpark: Wullenstetter fürchten noch mehr Verkehr

Plus Bei der Bürgerversammlung im Sendener Stadtteil Wullenstetten beschäftigt das Baugebiet „Am Stadtpark“ viele Anwohner.

Von Angela Häusler

Die Römerstraße, das neue Baugebiet und die Osttangente gehörten zu den Themen bei der Bürgerversammlung in Wullenstetten. Anwohner ärgern sich außerdem über ein Bauprojekt in der Hudlerstraße.

Der zu erwartende Verkehr zum neuen Wohngebiet „Am Stadtpark“ sowie die dortige Kanalisation wurden aus den Reihen der 40 Zuhörer in der Schulturnhalle Wullenstetten an die Stadtverwaltung herangetragen. Rathauschefin Claudia Schäfer-Rudolf hatte ausgeführt, dass dort 340 Wohneinheiten und ein Nahversorger geplant sind. „Uns läuft jetzt schon der Keller voll“, sagte eine Anwohnerin der nahe gelegenen Langen Straße. „Wie soll das gehen?“ Wie der zusätzliche Verkehr bewältigt werden soll, fragte ein anderer Wullenstetter, zumal ja für die Zukunft neuerdings noch über ein Schulzentrum im dortigen Bereich nachgedacht werde.

Die Kanalisation für das Baugebiet sei nach höchsten Standards, nämlich denen eines Jahrhunderthochwassers berechnet worden, sagte Stadtbaumeister Jörn Marx der Anwohnerin: „Eigentlich müsste es jetzt besser werden.“ Wegen des Verkehrsflusses allerdings gebe es keine andere Lösung, als sie bereits im vor mehr als zehn Jahren genehmigten Bebauungsplan vorlag, sagte Bürgermeisterin Schäfer-Rudolf. Dort war vorgesehen, dass die Autos über Lange Straße und Hirschweihe ins Gebiet fahren. Senden habe leider ein Verkehrsproblem, so die Rathauschefin, „wir haben dafür keine befriedigende Lösung, das ist die einfache Wahrheit“. Wegen des Schulzentrums brauche es in jedem Fall einen Kreisel an der Holsteiner Straße.

Wullenstetter wollen einen Blitzer in der Römerstraße

Auch die seit Jahrzehnten diskutierte Osttangente, deren Weiterverfolgung im Stadtrat nun vorerst ad acta gelegt wurde, wäre für Wullenstetten nur bedingt von Vorteil, erklärte sie. Denn mit einer neuen Verbindungsstraße am Ortsrand könne die Verkehrsbelastung für die Römerstraße noch weiter ansteigen.

Ob für die Römerstraße nicht ein stationärer Blitzer angeschafft werden könne, fragte ein Bürger, zudem würden viele Autofahrer an der Ampel in der Ortsmitte „die Gelbphase ausnützen“, auch, wenn Schulkinder dort stehen. Die Kreisverkehrsüberwachung wolle einen mobilen Blitzer anschaffen, er könne dann zeitweise auch an der Römerstraße aufgestellt werden, so Schäfer-Rudolf. Weil die Römerstraße eine Staatsstraße ist, dürfe die Kommune dort aber keinen festen Blitzer installieren, dafür brauche es zuerst Gesetzesänderungen.

Alle Nachbarn seien über ein laufendes Bauprojekt in der Hudlerstraße sehr aufgebracht, berichtete ein Anwohner über seinen Ärger. Das im Bau befindliche Haus sei als Einfamilienhaus genehmigt, solle aber zwei Wohnungen und eine Dachterrasse erhalten, die nach dem Bebauungsplan nicht zulässig sei. Bleibe es bei der Planung, werde ein Präzedenzfall geschaffen. „Wir alle sind empört“, so der Mann. Zumal durch die Bauarbeiten auch noch die Straße gesperrt sei, „da kommt nicht mal ein Krankenwagen durch“. Die Situation sei „mehr als unglücklich“, bestätigte Stadtbaumeister Jörn Marx. Die Stadt habe leider keine Handhabe, erklärte die Bürgermeisterin. Zuständig für den Vorgang sei nun das Landratsamt – aber dort gebe es nur einen Kontrolleur für den gesamten Landkreis: „Da müssen wir uns hinten anstellen.“ Ohne die Unterstützung übergeordneter Behörden komme man diesbezüglich nicht weiter.

Feuerwehrgerätehaus ist erfolgreich erweitert worden

Ganz ohne Zwischenfälle hingegen wurde das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Wullenstetten in der Zedernstraße erweitert, in das rund 220.000 Euro und viele freiwillige Arbeitsstunden investiert wurden.

Ob für die Grundschulen nun Luftreiniger angeschafft werden, fragte ein weiterer Wullenstetter. Diesbezüglich gebe es ein bayerisches Förderprogramm, so Walter Gentner aus der Stadtverwaltung. Anschaffen wolle die Stadt für die Schulen aber auch CO2-Sensoren, die die Luftqualität messen.

