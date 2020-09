vor 21 Min.

Neues Programm: Die Ulmer Vh blickt auf China

Plus Corona hat der Ulmer Volkshochschule zugesetzt, dennoch ist Leiter Christoph Hantel zuversichtlich. Das neue Semester wird politisch.

Von Stefan Kümmritz

Wer sich das Angebot der Ulmer Volkshochschule fürs Herbst-/Wintersemester ansehen möchte, muss auf das gewohnte Heft verzichten und die Homepage der Vh aufrufen. Schuld daran ist die Corona-Pandemie, unter der auch die Vh leidet. Schwerpunkt des neuen Programms ist China. „Wir wollen China fassen“, sagt Vh-Leiter Christoph Hantel. „Die Chinesen haben insgesamt eine andere Sicht der Dinge und wir müssen unser Bild von diesem Land und seinen Menschen immer wieder verändern.“ Wobei Hantel darauf verweist, dass die Vh Ulm „eine politische Volkshochschule“ sei und Menschenrechtsverletzungen in China ebenso darstellen werde wie religiöse Unterdrückung oder aber auch wirtschaftliche Verflechtungen.

Ein Bild der Fotografin Laurence Grangien, deren Werke im Einsteinhaus ausgestellt werden. Bild: Laurence Grangien

Zum Thema China gibt es im Einsteinhaus unter anderem eine Fotoausstellung der Französin Laurence Grangien „Auf den Spuren der Uiguren, einer muslimischen Minderheit in China“ sowie einen Vortrag von Katika Kühnreich („Digitalisierte soziale Kontrolle – Möglichkeiten autoritärer Datennutzung in China und anderswo“). Dazu erläutert Christoph Hantel: „Was uns Angst macht, ist in China gang und gäbe und die Menschen fühlen sich durch die Kontrolle sicherer.“

Ulmer Volkshochschule: 350 Kurse zu 25 Sprachen

Natürlich gibt es zig weitere Kurse in verschiedenen Sparten, wobei Sprachen lernen, und insbesondere Deutsch, wieder einen Schwerpunkt bildet. In diesem Bereich werden 350 Kurse zu 25 Sprachen angeboten. Allein die Deutschkurse zählen 3000 Teilnehmer. Insgesamt können Interessenten 1530 Kurse belegen, etwa 200 weniger als im Vorjahr. Wieder im Angebot sind 300 Kurse zur beruflichen Bildung, Yoga, eine Fotoexkursion im Januar, die Frauen- und Männerakademie und vieles mehr. Bei den Einzelveranstaltungen sind an der Kulturnacht drei Bands dabei, bei zwei Veranstaltungen geht es um Richard Wagner. Im Programm „Kurs finden“ wird in Zusammenarbeit mit den Jobcentern der Region arbeitslosen Menschen bei der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung geholfen.

All dies und noch viel mehr leistet die Vh Ulm, teilweise noch mit digitalen Kursen (170), wobei die Präsenzbeteiligung im Vergleich zum Frühjahr stark gestiegen ist. Trotzdem baut die Vh mit Blick auf die Zukunft sehr auf digitale Angebote. Für die präsenten Kursteilnehmer wurden der Vh, die im Sommer eine Firma beauftragt hat, Gebäude und Räume absolut sicher zu gestalten, von den Städten Ulm (ehemalige Bürgerdienste) und Neu-Ulm (frühere Fachhochschule) zusätzliche Räume zur Verfügung gestellt. Dazu wurden weitere Räumlichkeiten angemietet, sodass überall mit dem geforderten Abstand gelernt werden kann. Immerhin rechnet Hantel mit 70 Prozent der Teilnehmerzahl vom Vorjahr, womit er zufrieden wäre.

Vh Ulm will zur Normalität zurückkehren

„Wir wollen zur Normalität zurück“, sagt Markus Stadtrecher, der vor allem für die Kurse aus Politik und Gesellschaft zuständig ist. Wirtschaftlich kann die Vh überleben, weil sie Einnahmen aus den Kursgebühren sowie Unterstützung vom Land Baden-Württemberg und den zwölf Mitgliedskommunen erhält. Zudem bekam die Einrichtung, nachdem sie wegen Corona zwei Monate komplett geschlossen hatte, Soforthilfen. Kein Angestellter wurde gekündigt, nun sind auch alle Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurück, wie Hantel berichtet. Welche Einbußen die Vh dieses Jahr letztlich wegen Corona hatte, kann der Vh-Chef erst Ende Dezember sagen, wenn alle Gelder geflossen sind, aber: „Im Sommer dürfte das Minus bei 50 bis 75 Prozent gelegen haben. Aber wir gehen optimistisch in die Zukunft, wobei wir bis März noch etwas improvisieren müssen.“

