Nicht corona-konform: Polizei löst Grillfeier und Party in Wohnung auf

Die Polizei hat Leute aus zu vielen Haushalten beim Grillen in einem Weißenhorner Garten und beim Feiern in Ludwigsfeld erwischt. Sie alle erwartet nun eine Anzeige.

Die Polizei hat am Samstagnachmittag in einem Garten im Stadtgebiet in Weißenhorn mehrere Leute bei einem ausgiebigen Grillfest angetroffen. Da die Personen aus verschiedenen Haushalten stammen und zudem den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhielten, erwartet sie nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einem Bußgeld.

Fünf Leute feiern nachts in einer Wohnung in Ludwigsfeld

In Neu-Ulm ist die Polizei zudem einer Anzeige wegen Ruhestörung nachgegangen. In einem Mehrfamilienhaus in Ludwigsfeld hörten die eingesetzten Beamten um 1.40 Uhr dann auch lautstarke Geräusche aus der genannten Wohnung. Die Nachtruhe der Bewohner war dadurch laut Polizei empfindlich gestört. Im Verlauf der weiteren Überprüfung bemerkten die Polizisten in der Wohnung zudem insgesamt fünf Personen, die alkoholisiert eine kleine Party feierten.

Es handelte sich um Personen im Alter zwischen 31 und 45 Jahren aus vier unterschiedlichen Haushalten. Deswegen leitete die Polizei jeweils ein Bußgeldverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz sowie wegen der Ruhestörung ein. Die weitere Feier wurde unterbunden. (az)

